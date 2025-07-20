В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходной зоне и скрылся: он уже задержан

В Голосеевском районе Киева служащий органов прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия. Злоумышленник задержан.

Источник: генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Прямая речь: "Сегодня в Голосеевском районе столицы произошло событие, которое возмущает.

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Работник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан.

Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела.

Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры".

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Детали: По словам Кравченко, потерпевшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Генпрокурор заявил, что взял дело под личный контроль и лично будет представлять интересы потерпевшей в суде.