На Волині чоловік побив лопатою військовослужбовців ТЦК та втік
Волинський обласний ТЦК та СП заявив, що 12 липня у селі Дубове Ковельського району Волинської області під час перевірки військово-облікових документів на військовослужбовця центру напав невідомий.
Джерело: Волинський обласний ТЦК та СП
Деталі: Зазначається, що близько 14:00 невідомий у відповідь на вимогу пред’явити документи наніс військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник.
На відео видно, як чоловік напав на п’ятьох представників ТЦК, після чого ті розбіглися та поїхали.
На Волині чоловік побив лопатою військовослужбовців ТЦК та втік https://t.co/feOQOf2rjU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2025
відео з соцмереж pic.twitter.com/m8Snf6kT3R
Нападнику оголошено про підозру за ч.2 ст.350 ККУ ("Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок")
Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту, де діагностовано закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення та забійну рану правої щоки.
Дослівно ТЦК: "Закликаємо громадян не вдаватися до агресивних дій проти представників Сил оборони.
Нагадуємо, що умисне нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання службових обов’язків є кримінальним злочином, за який передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України".