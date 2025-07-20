На Волыни мужчина избил лопатой военнослужащих ТЦК и скрылся
Волынский областной ТЦК и СП заявил, что 12 июля в селе Дубовое Ковельского района Волынской области во время проверки военно-учетных документов на военнослужащего центра напал неизвестный.
Источник: Волынский областной ТЦК и СП
Детали: Отмечается, что около 14:00 неизвестный в ответ на требование предъявить документы нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия скрылся.
На видео видно, как мужчина напал на пятерых представителей ТЦК, после чего те разбежались и уехали.
На Волині чоловік побив лопатою військовослужбовців ТЦК та втік https://t.co/feOQOf2rjU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2025
відео з соцмереж pic.twitter.com/m8Snf6kT3R
Нападающему объявлено о подозрении по ч.2 ст.350 УК ("Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг")
Военнослужащий ТЦК был доставлен в травматологический пункт, где диагностирован закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения и ушиб правой щеки.
Дословно ТЦК: "Призываем граждан не прибегать к агрессивным действиям против представителей Сил обороны.
Напоминаем, что умышленное нанесение телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей является уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины".