На Волыни мужчина избил лопатой военнослужащих ТЦК и скрылся

Волынский областной ТЦК и СП заявил, что 12 июля в селе Дубовое Ковельского района Волынской области во время проверки военно-учетных документов на военнослужащего центра напал неизвестный.

Источник: Волынский областной ТЦК и СП

Детали: Отмечается, что около 14:00 неизвестный в ответ на требование предъявить документы нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия скрылся.

Реклама:

На видео видно, как мужчина напал на пятерых представителей ТЦК, после чего те разбежались и уехали.

На Волині чоловік побив лопатою військовослужбовців ТЦК та втік https://t.co/feOQOf2rjU



відео з соцмереж pic.twitter.com/m8Snf6kT3R — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2025

РЕКЛАМА:

Нападающему объявлено о подозрении по ч.2 ст.350 УК ("Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг")

Военнослужащий ТЦК был доставлен в травматологический пункт, где диагностирован закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения и ушиб правой щеки.

Дословно ТЦК: "Призываем граждан не прибегать к агрессивным действиям против представителей Сил обороны.

Напоминаем, что умышленное нанесение телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей является уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины".