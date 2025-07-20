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Помер саудівський "сплячий принц", який провів 20 років у комі

Роман ПетренкоНеділя, 20 липня 2025, 11:42
Помер саудівський сплячий принц, який провів 20 років у комі

Саудівський принц Аль-Валід бін Халід Аль-Сауд, який провів понад два десятиліття в комі після автомобільної аварії в Лондоні, помер у віці 36 років.

Джерело: New York Post

Деталі: Принц зазнав крововиливу в мозок та внутрішньої кровотечі внаслідок аварії у 2005 році, коли йому було 15 років.

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Широко відомий як "сплячий принц", він перебував на апараті штучної вентиляції легень у лікарні — але так і не отямився.

Принц Аль-Валід був найстаршим сином принца Халеда бін Талала Аль Сауда, який підтвердив його смерть на платформі X.

Пряма мова: "З вірою в Аллаха, Його волю та приречення, і з глибоким смутком і жалем ми оплакуємо нашого улюбленого сина: принца Аль-Валіда бін Халеда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда.

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Нехай Аллах змилується над ним. Сьогодні він відійшов у вічність".

Деталі: Принц Аль-Валід навчався у військовому коледжі в Лондоні, коли потрапив у ту автокатастрофу.

Після аварії його госпіталізували до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, де він відтоді залишався в комі.

Батько принца Аль-Валіда не втрачав надії, що син одужає.

Він залишався поруч і брав активну участь у догляді за сином, рішуче відкидаючи заклики відключити апарати життєзабезпечення.

Після повідомлення про смерть хештег "сплячий принц" широко розійшовся в соцмережах, тисячі людей висловлюють співчуття.

Саудівська Аравія
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