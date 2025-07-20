Умер саудовский "спящий принц", проведший 20 лет в коме

Саудовский принц Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд, проведший более двух десятилетий в коме после автомобильной аварии в Лондоне, скончался в возрасте 36 лет.

Источник: New York Post

Детали: Принц получил кровоизлияние в мозг и внутреннее кровотечение в результате аварии в 2005 году, когда ему было 15 лет.

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Широко известный как "спящий принц", он находился на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице — но так и не пришел в сознание.

Принц Аль-Валид был старшим сыном принца Халеда бин Талала Аль Сауда, который подтвердил его смерть на платформе X.

Прямая речь: "С верой в Аллаха, Его волю и предопределение, и с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда.

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Да помилует его Аллах. Сегодня он ушел в вечность".

Детали: Принц Аль-Валид учился в военном колледже в Лондоне, когда попал в ту автокатастрофу.

После аварии его госпитализировали в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где он с тех пор находился в коме.

Отец принца Аль-Валида не терял надежды, что сын выздоровеет.

Он оставался рядом и принимал активное участие в уходе за сыном, решительно отвергая призывы отключить аппараты жизнеобеспечения.

После сообщения о смерти хэштег "спящий принц" широко разошелся в соцсетях, тысячи людей выражают соболезнования.