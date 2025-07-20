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Тайфун зупинив авіасполучення в Гонконгу: скасовані всі рейси

Ольга КацімонНеділя, 20 липня 2025, 11:57
Тайфун зупинив авіасполучення в Гонконгу: скасовані всі рейси
Getty Images

Тайфун Віпха спричинив масштабні перебої в роботі транспорту в Гонконгу та на півдні Китаю.

Джерело: телеканал CNBC

Деталі: У неділю, 20 липня, всі денні рейси в аеропортах Гонконгу, Шеньженя, Чжухая та Макао були скасовані або відкладені. Частину швидкісних потягів у регіоні також зупинено.

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Гонконгська обсерваторія оголосила найвищий штормовий рівень небезпеки – сигнал №10. За даними синоптиків, тайфун проходив поблизу південного узбережжя Гонконгу зі швидкістю вітру до 140 км/год.

Понад 200 людей звернулися до громадських притулків, зафіксовано десятки випадків повалених дерев. Популярні розважальні заклади, зокрема Disneyland, тимчасово зачинено.

Шторм рухається у бік міст Макао та Чжухая і, за прогнозами, досягне В’єтнаму пізніше цього тижня. На Філіппінах тайфун спричинив сильні дощі та повені, внаслідок чого одна людина загинула, а понад 43 тисячі були евакуйовані.

авіаКитайклімат
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