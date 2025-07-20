Тайфун остановил авиасообщение в Гонконге: все рейсы отменены

Тайфун Випха вызвал масштабные перебои в работе транспорта в Гонконге и на юге Китая.

Источник: телеканал CNBC

Детали: В воскресенье, 20 июля, все дневные рейсы в аэропортах Гонконга, Шэньчжэня, Чжухая и Макао были отменены или отложены. Также приостановлена часть скоростных железнодорожных перевозок в регионе.

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Гонконгская обсерватория объявила наивысший уровень штормовой опасности – сигнал №10. По данным синоптиков, тайфун проходил рядом с южным побережьем Гонконга со скоростью ветра до 140 км/ч.

Более 200 человек обратились в общественные укрытия, зафиксированы десятки случаев падения деревьев. Популярные развлекательные заведения, включая Disneyland, временно закрыты.

Шторм движется в сторону городов Макао и Чжухая и, по прогнозам, достигнет Вьетнама позже на этой неделе. На Филиппинах тайфун вызвал проливные дожди и наводнения, в результате которых погиб один человек, а более 43 тысяч были эвакуированы.