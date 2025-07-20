Спека до +36° і грози: що прогнозують Україні найближчими днями

У понеділок, 21 липня, в Україні очікується підвищення температури повітря. У більшості регіонів буде спекотно, лише місцями – короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Без опадів залишаться південь та південний схід.

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Температура вдень становитиме +23…+28°, на Закарпатті, півдні та сході – до +34°. Вітер західний і південно-західний, 7–12 м/с.

У Києві вдень можливий короткочасний дощ, температура – +25…+27°.

У вівторок, 22 липня, істотних опадів не прогнозують. Дощі з грозами можливі вдень лише на Правобережжі. На півдні, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях температура місцями сягатиме +35…+36°. У західних регіонах – прохолодніше, +23…+28°.

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У Києві у вівторок вночі без опадів, удень можливий короткочасний дощ. Температура коливатиметься в межах +17…+29°.