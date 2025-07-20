Жара до +36° и грозы: что прогнозируют Украине в ближайшие дни

В понедельник, 21 июля, в Украине ожидается повышение температуры воздуха. В большинстве регионов будет жарко, лишь местами – кратковременные дожди с грозами.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Без осадков останутся юг и юго-восток страны.

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Температура днём составит +23…+28°, в Закарпатье, на юге и востоке – до +34°. Ветер западный и юго-западный, 7–12 м/с.

В Киеве днём возможен кратковременный дождь, температура – +25…+27°.

Во вторник, 22 июля, существенных осадков не прогнозируют. Дожди с грозами возможны днём только на Правобережье. На юге, в Кировоградской и Днепропетровской областях температура местами достигнет +35…+36°. В западных регионах – прохладнее, +23…+28°.

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В Киеве во вторник ночью без осадков, днём возможен кратковременный дождь. Температура будет колебаться в пределах +17…+29°.