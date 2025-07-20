У Грузії мітингували за бойкот місцевих виборів

У Тбілісі в суботу відбулась акція під гаслом "Ні російським виборам" на тлі планів головних опозиційних партій бойкотувати місцеві вибори 4 жовтня.

Джерело: SOVA, "Європейська правда"

Деталі: Опозиційні політики, представники неурядових організацій та громадяни пройшли ходою до будівлі парламенту. Учасники акції вимагали звільнення активістів, затриманих на проєвропейських мітингах, і опозиційних політиків, а також проведення нових парламентських виборів.

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Мітингувальники також виступають проти участі опонентів керівної "Грузинської мрії" в майбутніх виборах до органів місцевого самоврядування.

"Конкретний посил сьогоднішнього мітингу полягає в тому, що так звані російські вибори – це частина російської спецоперації. Її сценарій і результат вже визначені", – заявив один з учасників акції, лідер руху "Площа Свободи" Леван Цуцкірідзе в інтерв'ю інформаційному інтернет-виданню Interpressnews.

В кінці червня 8 опозиційних партій Грузії виступили зі спільною заявою – вони оголосили, що відмовляються брати участь у виборах до органів місцевого самоврядування 4 жовтня цього року.

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Опозиціонери заявили, що мають на меті "повний демонтаж російського режиму Іванішвілі", захист незалежності та суверенітету Грузії, встановлення демократичного правління європейського типу, приєднання до ЄС та НАТО.

Вони зазначили, що у нинішніх реаліях участь у місцевих виборах лише створить видимість легітимності "незаконного російського режиму" "Грузинської мрії".

Нагадаємо, 15 липня ЄС надіслав Грузії лист з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня, інакше ЄС доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

А очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

У Грузії різко розкритикували ультиматум ЄС щодо поновлення верховенства права.