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В Грузии митинговали за бойкот местных выборов

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 июля 2025, 14:07
В Грузии митинговали за бойкот местных выборов
фото: SOVA

В Тбилиси в субботу прошла акция под лозунгом "Нет российским выборам" на фоне планов главных оппозиционных партий бойкотировать местные выборы 4 октября.

Источник: SOVA, "Европейская правда"

Деталі: Оппозиционные политики, представители неправительственных организаций и граждане прошли шествием к зданию парламента. Участники акции требовали освобождения активистов, задержанных на проевропейских митингах, и оппозиционных политиков, а также проведения новых парламентских выборов.

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Митингующие также выступают против участия оппонентов правящей "Грузинской мечты" в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

"Конкретный посыл сегодняшнего митинга заключается в том, что так называемые российские выборы – это часть российской спецоперации. Ее сценарий и результат уже определены", – заявил один из участников акции, лидер движения "Площадь Свободы" Леван Цуцкиридзе в интервью информационному интернет-изданию Interpressnews.

В конце июня 8 оппозиционных партий Грузии выступили с общим заявлением – они объявили, что отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления 4 октября этого года.

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Оппозиционеры заявили, что их целью является "полный демонтаж российского режима Иванишвили", защита независимости и суверенитета Грузии, установление демократического правления европейского типа, присоединение к ЕС и НАТО.

Они отметили, что в нынешних реалиях участие в местных выборах лишь создаст видимость легитимности "незаконного российского режима" "Грузинской мечты".

Напомним, 15 июля ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа, иначе ЕС придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

А главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

В Грузии резко раскритиковали ультиматум ЕС о восстановлении верховенства права.

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