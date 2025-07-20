Axios: У команді Трампа вважають, що Нетаньягу вийшов з-під контролю

В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вийшов з-під контролю, у Білому домі все гучніше лунає навдоволення його діями.

Джерело: видання Axios із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Шість американських посадовців повідомили Axios, що, попри припинення вогню, досягнуте за посередництва США, яке зупинило ескалацію конфлікту в Сирії, цей тиждень закінчився тим, що Білий дім став значно більш стурбованим щодо Нетаньягу і його регіональної політики.

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"Бібі поводився як божевільний. Він постійно все бомбить", – сказав один із посадовців Білого дому, маючи на увазі Нетаньягу, використовуючи його прізвисько. "Це може підірвати те, що намагається зробити Трамп", – додав посадовець.

Другий високопосадовець США також вказав на обстріл церкви в Газі цього тижня, що змусило президента Трампа зателефонувати Нетаньягу і вимагати пояснень: "Складається враження, що кожного дня відбувається щось нове. Що за чортівня?"

Третій посадовець США сказав, що в адміністрації Трампа зростає скептицизм щодо Нетаньягу – відчуття, що він дуже імпульсивний і занадто деструктивний: "Нетаньягу іноді схожий на дитину, яка просто не хоче поводитися як слід".

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Однак Трамп поки що утримався від публічної критики Нетаньягу, і незрозуміло, чи поділяє він розчарування своїх радників. Не зовсім зрозуміло, чи поділяє він останні занепокоєння своєї команди щодо дій Ізраїлю в Сирії.

У вівторок Ізраїль завдав удару по колоні сирійських танків, яка прямувала до міста Сувейда у відповідь на криваві зіткнення між друзьким ополченням та озброєними бедуїнськими племенами. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, станом на суботу внаслідок цих сутичок загинуло понад 700 людей.

Ізраїль заявив, що колона перетнула демілітаризовану зону на півдні Сирії, на якій Ізраїль наполягає, та що сирійська армія бере участь в атаках на друзьку меншину, що Сирія заперечує.

У вівторок спеціальний представник США Том Барак звернувся до ізраїльських колег із проханням утриматися від подальших дій, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню. За словами американського посадовця, Ізраїль погодився.

Однак після короткої паузи Ізраїль продовжив та навіть посилив удари. У середу ізраїльські бомбардування були спрямовані на штаб-квартиру сирійських збройних сил та район поблизу президентського палацу.

"Бомбардування в Сирії застало президента і Білий дім зненацька. Президент не любить вмикати телевізор і бачити, як бомби падають на країну, де він прагне миру і зробив гучну заяву про допомогу в її відбудові", – заявив американський посадовець.

Що передувало: Днями США скасували терористичний статус групи повстанців, яка повалила Асада.