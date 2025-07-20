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Axios: В команде Трампа считают, что Нетаньяху вышел из-под контроля

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 июля 2025, 18:31
Axios: В команде Трампа считают, что Нетаньяху вышел из-под контроля
Беньямин Нетаньяху, фото Getty Images

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел из-под контроля, в Белом доме все громче звучит недовольство его действиями.

Источник: издание Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Шесть американских чиновников сообщили Axios, что, несмотря на прекращение огня, достигнутое при посредничестве США, которое остановило эскалацию конфликта в Сирии, эта неделя закончилась тем, что Белый дом стал значительно более обеспокоенным по поводу Нетаньяху и его региональной политики.

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"Биби вел себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит", – сказал один из чиновников Белого дома, имея в виду Нетаньяху, используя его прозвище. "Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп", – добавил чиновник.

Второй высокопоставленный чиновник США также указал на обстрел церкви в Газе на этой неделе, что заставило президента Трампа позвонить Нетаньяху и потребовать объяснений: "Создается впечатление, что каждый день происходит что-то новое. Что за чертовщина?"

Третий чиновник США сказал, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху – ощущение, что он очень импульсивен и слишком деструктивен: "Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет вести себя как следует".

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Однако Трамп пока воздержался от публичной критики Нетаньяху, и непонятно, разделяет ли он разочарование своих советников. Не совсем понятно, разделяет ли он последние опасения своей команды относительно действий Израиля в Сирии.

Во вторник Израиль нанес удар по колонне сирийских танков, которая направлялась в город Сувейда в ответ на кровавые столкновения между дружным ополчением и вооруженными бедуинскими племенами. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, по состоянию на субботу в результате этих столкновений погибло более 700 человек.

Израиль заявил, что колонна пересекла демилитаризованную зону на юге Сирии, на которой Израиль настаивает, и что сирийская армия участвует в атаках на друзское меньшинство, что Сирия отрицает.

Во вторник специальный представитель США Том Барак обратился к израильским коллегам с просьбой воздержаться от дальнейших действий, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию. По словам американского чиновника, Израиль согласился.

Однако после короткой паузы Израиль продолжил и даже усилил удары. В среду израильские бомбардировки были направлены на штаб-квартиру сирийских вооруженных сил и район вблизи президентского дворца.

"Бомбардировки в Сирии застали президента и Белый дом врасплох. Президент не любит включать телевизор и видеть, как бомбы падают на страну, где он стремится к миру и сделал громкое заявление о помощи в ее восстановлении", – заявил американский чиновник.

Что предшествовало: На днях США отменили террористический статус группы повстанцев, которая свергла Асада.

ТрампИзраиль
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