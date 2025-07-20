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У Південній Кореї внаслідок сильних дощів загинули 17 осіб, ще 11 зникли безвісти

Катерина ТищенкоНеділя, 20 липня 2025, 21:50
У Південній Кореї внаслідок сильних дощів загинули 17 осіб, ще 11 зникли безвісти
підтоплення у Кореї, фото Yonhap

У Південній Кореї в результаті сильних дощів і зсувів, що почалися чотири дні тому, загинули 17 осіб, а 11 вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Yonhap, Reuters

Деталі: За даними влади, значна частина жертв — 10 загиблих і 4 зниклих безвісти — припадає на південний округ Санчхон.

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Інші смерті сталися в Осані та Гапьонгу в провінції Кьонгі; Сеосані, провінція Південний Чхунчхон; а також в Данджині, Південний Чхунчхон, і південно-західному місті Кванджу.

Представники пожежної служби повідомили, що рятувальні роботи в Санчхоні все ще тривають, що може призвести до зміни кількості жертв.

З середи в країні йдуть проливні дощі. Майже 13,5 тисяч людей змушені були евакуюватися з зони стихійного лиха.

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За прогнозом урядової метеорологічної служби, дощі, ймовірно, припиняться в неділю, а потім настане спека.

Південна Кореястихійне лихо
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