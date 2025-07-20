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В Южной Корее в результате сильных дождей погибли 17 человек, еще 11 пропали без вести

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 июля 2025, 21:50
В Южной Корее в результате сильных дождей погибли 17 человек, еще 11 пропали без вести
подтопление в Корее, фото Yonhap

В Южной Корее в результате сильных дождей и оползней, начавшихся четыре дня назад, погибли 17 человек, а 11 считаются пропавшими без вести.

Источник: Yonhap, Reuters

Детали: По данным властей, значительная часть жертв — 10 погибших и 4 пропавших без вести — приходится на южный округ Санчхон.

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Остальные смерти произошли в Осане и Хапёнге в провинции Кёнги; Сеосане, провинция Южный Чхунчхон; а также в Данджине, Южный Чхунчхон, и юго-западном городе Кванджу.

Представители пожарной службы сообщили, что спасательные работы в Санчхоне все еще продолжаются, что может привести к изменению количества жертв.

Со среды в стране идут проливные дожди. Почти 13,5 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться из зоны стихийного бедствия.

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По прогнозу правительственной метеорологической службы, дожди, вероятно, прекратятся в воскресенье, а затем наступит жара.

Южная Кореястихийное бедствие
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