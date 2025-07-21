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У Чехії зібрали 60 млн крон на 6 гаубиць для України, передачу планують у найближчі місяці

Іван Д'яконовПонеділок, 21 липня 2025, 00:44
У Чехії зібрали 60 млн крон на 6 гаубиць для України, передачу планують у найближчі місяці
Фото: Getty Images

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina) зібрала 60 мільйонів чеських крон (понад 2,4 млн євро) на купівлю для України шести 122-мм гаубиць Д-30.

Джерело: Ceske Noviny

Деталі: За словами представника ініціативи Мартіна Ондрачека, артилерійські системи будуть передані Україні в найближчі місяці. Збір коштів тривав із листопада 2024 року.

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Паралельно організатори запустили нову кампанію зі збору 12,5 мільйонів крон для закупівлі 500 бойових дронів і систем керування. 

Від початку 2025 року ініціатива "Подарунок Путіну" вже зібрала 120 мільйонів крон, що більше, ніж за аналогічний період 2024 та 2023 років. 

Загалом, із моменту запуску проєкту у травні 2022 року ініціатива вже зібрала понад мільярд крон (понад 40 мільйонів євро) на закупівлю військової техніки для України.

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"Підтримка з боку донорів не зменшується, навпаки, вона постійно зростає", – заявив Ондрачек. 

Передісторія:

  • Раніше ініціатива, заснована чеським бізнесменом Далібором Дедеком, зібрала кошти на 15 мобільних систем протиповітряної оборони чеського виробництва Viktor, модернізований танк T-72, реактивну систему залпового вогню RM-70, різні типів безпілотників. Також "Подарунок для Путіна" фінансує навчання для українських солдатів та уроки жестової мови для українців з вадами слуху в Чехії.

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