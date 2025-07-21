У Чехії зібрали 60 млн крон на 6 гаубиць для України, передачу планують у найближчі місяці

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina) зібрала 60 мільйонів чеських крон (понад 2,4 млн євро) на купівлю для України шести 122-мм гаубиць Д-30.

Джерело: Ceske Noviny

Деталі: За словами представника ініціативи Мартіна Ондрачека, артилерійські системи будуть передані Україні в найближчі місяці. Збір коштів тривав із листопада 2024 року.

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Паралельно організатори запустили нову кампанію зі збору 12,5 мільйонів крон для закупівлі 500 бойових дронів і систем керування.

Від початку 2025 року ініціатива "Подарунок Путіну" вже зібрала 120 мільйонів крон, що більше, ніж за аналогічний період 2024 та 2023 років.

Загалом, із моменту запуску проєкту у травні 2022 року ініціатива вже зібрала понад мільярд крон (понад 40 мільйонів євро) на закупівлю військової техніки для України.

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"Підтримка з боку донорів не зменшується, навпаки, вона постійно зростає", – заявив Ондрачек.

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