В Чехии собрали 60 млн крон на 6 гаубиц для Украины, передачу планируют в ближайшие месяцы

Чешская инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) собрала 60 миллионов чешских крон (более 2,4 млн евро) на покупку для Украины шести 122-мм гаубиц Д-30.

Источник: Ceske Noviny

Детали: По словам представителя инициативы Мартина Ондрачека, артиллерийские системы будут переданы Украине в ближайшие месяцы. Сбор средств продолжался с ноября 2024 года.

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Параллельно организаторы запустили новую кампанию по сбору 12,5 миллионов крон для закупки 500 боевых дронов и систем управления.

С начала 2025 года инициатива "Подарок Путину" уже собрала 120 миллионов крон, что больше, чем за аналогичный период 2024 и 2023 годов.

В целом, с момента запуска проекта в мае 2022 года инициатива уже собрала более миллиарда крон (более 40 миллионов евро) на закупку военной техники для Украины.

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"Поддержка со стороны доноров не уменьшается, наоборот, она постоянно растет", — заявил Ондрачек.

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