В Україну повертається спека

Найближчі дні в Україні будуть теплішими, на півдні очікується спека, також у деяких регіонах прогнозуються дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Короткочасні дощі, подекуди грози очікуються в ніч на 22 липня в західних і східних областях України, а вдень по всій Україні, крім південного сходу.

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Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни до 23°; вдень 27-32°, у західних областях 22-27°.

У Києві 22 липня вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

У середу вночі в північних і центральних областях України, вдень на сході, південному сході країни та в Сумській області місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

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Температура в західних, північних та Вінницькій областях вночі 14-19°, вдень 24-29°; на решті території вночі 17-22°, вдень 27-32°, на півдні місцями сильна спека 35-36°, у Дніпропетровській області 35-37°. У західних областях 21-26°.

У столиці 23 липня вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.