В Украину возвращается жара

Ближайшие дни в Украине будут более теплыми, на юге ожидается жара, также в некорых регионах прогнозируются дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Кратковременные дожди, местами грозы ожидается в ночь на 22 июля в западных и восточных областях Украины, а днем по всей Украине, кроме юго-востока.

Реклама:

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге и востоке страны до 23°; днем 27-32°, в западных областях 22-27°.

В Киеве 22 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

В среду ночью в северных и центральных областях Украины, днем на востоке, юго-востоке страны и в Сумской области местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 14-19°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 27-32°, на юге местами сильная жара 35-36°, в Днепропетровской области 35-37°. В западных областях 21-26°.

В столице 23 июля ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.