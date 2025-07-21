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В Украину возвращается жара

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 13:06
В Украину возвращается жара
фото Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Ближайшие дни в Украине будут более теплыми, на юге ожидается жара, также в некорых регионах прогнозируются дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Кратковременные дожди, местами грозы ожидается в ночь на 22 июля в западных и восточных областях Украины, а днем по всей Украине, кроме юго-востока.

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Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге и востоке страны до 23°; днем 27-32°, в западных областях 22-27°.

В Киеве 22 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

В среду ночью в северных и центральных областях Украины, днем на востоке, юго-востоке страны и в Сумской области местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

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Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 14-19°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 27-32°, на юге местами сильная жара 35-36°, в Днепропетровской области 35-37°. В западных областях 21-26°.

В столице 23 июля ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

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