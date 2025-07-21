МЗС: Україна відкриє 4 посольства та понад 10 консульських установ до кінця року

До кінця 2025 року Україна планує відкрити чотири посольства – у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї.

Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, якого цитує пресслужба МЗС

Деталі: Глава зовнішньополітичного відомства повідомив про плани відкриття ще чотирьох посольств до кінця 2025 року в перший день щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

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Водночас міністр поінформував про зниження дипломатичної присутності України на Кубі. За словами Сибіги, вивільнені ресурси будуть спрямовані на посилення української присутності в регіоні.

Міністр також оголосив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року. Нові консульства з’являться зокрема в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два — у Франції та Польщі. Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську буде підвищений до рівня генеральних консульств.

Сибіга підкреслив, що дипломатична служба України ініціює нові стратегії та переглядає попередні. "Ми дивимося в майбутнє та вже зараз бачимо глобальну роль України, зокрема і в повоєнний період. Бо ця нарада про майбутнє та нашу геополітичну роль", – зазначив він.

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У цьому контексті, Міністерство закордонних справ уперше ініціювало та підготувало Стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану.

"Це дозволить у майбутньому гарантувати голос України у глобальних процесах", – каже очільник МЗС.

Сибіга також оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс. Формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Перше міністерське засідання у новому форматі відбудеться вже найближчим часом.