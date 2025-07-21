МИД: Украина откроет 4 посольства и более 10 консульских учреждений до конца года

До конца 2025 года Украина планирует открыть четыре посольства – в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.

Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига, которого цитирует пресс-служба МИД

Детали: Глава внешнеполитического ведомства сообщил о планах открытия еще четырех посольств до конца 2025 года в первый день ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Реклама:

В то же время министр проинформировал о снижении дипломатического присутствия Украины на Кубе. По словам Сибиги, высвободившиеся ресурсы будут направлены на усиление украинского присутствия в регионе.

Министр также объявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года. Новые консульства появятся в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два – во Франции и Польше. Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске будет повышен до уровня генеральных консульств.

Сибига подчеркнул, что дипломатическая служба Украины инициирует новые стратегии и пересматривает предыдущие. "Мы смотрим в будущее и уже сейчас видим глобальную роль Украины, в том числе и в послевоенный период. Потому что это совещание о будущем и нашей геополитической роли", – отметил он.

РЕКЛАМА:

В этом контексте, Министерство иностранных дел впервые инициировало и подготовило Стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану.

"Это позволит в будущем гарантировать голос Украины в глобальных процессах", – говорит глава МИД.

Сибига также объявил о начале нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс. Формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Первое министерское заседание в новом формате состоится уже в ближайшее время.