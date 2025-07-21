Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД: Украина откроет 4 посольства и более 10 консульских учреждений до конца года

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 18:11
МИД: Украина откроет 4 посольства и более 10 консульских учреждений до конца года
Андрей Сибига. фото МИД

До конца 2025 года Украина планирует открыть четыре посольства – в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.

Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига, которого цитирует пресс-служба МИД

Детали: Глава внешнеполитического ведомства сообщил о планах открытия еще четырех посольств до конца 2025 года в первый день ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Реклама:

В то же время министр проинформировал о снижении дипломатического присутствия Украины на Кубе. По словам Сибиги, высвободившиеся ресурсы будут направлены на усиление украинского присутствия в регионе.

Министр также объявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года. Новые консульства появятся в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два – во Франции и Польше. Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске будет повышен до уровня генеральных консульств.

Сибига подчеркнул, что дипломатическая служба Украины инициирует новые стратегии и пересматривает предыдущие. "Мы смотрим в будущее и уже сейчас видим глобальную роль Украины, в том числе и в послевоенный период. Потому что это совещание о будущем и нашей геополитической роли", – отметил он.

РЕКЛАМА:

В этом контексте, Министерство иностранных дел впервые инициировало и подготовило Стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану.

"Это позволит в будущем гарантировать голос Украины в глобальных процессах", – говорит глава МИД.

Сибига также объявил о начале нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс. Формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Первое министерское заседание в новом формате состоится уже в ближайшее время.

МИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Bloomberg: Германия и США приблизились к финальному соглашению о Patriot для Украины
Зеленский назвал первые страны, с которыми могут договориться о множественном гражданстве
фотоСБУ: В рядах НАБУ задержан российский "крот", которого курировал экс-охранник Януковича
ВИДЕОНа фоне обысков СБУ: ГБР объявило нескольким сотрудникам НАБУ подозрения по ДТП
Президент назначил 16 послов
МИД подтвердил смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании
Все новости...
МИД
Президент назначил 16 послов
МИД подтвердил смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании
Украина вернет в официальное употребление украинские названия иностранных городов – МИД
Последние новости
20:22
СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский
20:15
Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 22 июля
20:13
79-летняя рекордсменка по написанию радиодиктантов потеряла жилье во время обстрела Львова
20:10
Силы обороны поразили ряд целей в Белгородской области РФ
19:49
Yahoo! Japan обяжет всех работников использовать ИИ в своей ежедневной работе
19:42
В НАБУ дали понять, что задержанный СБУ их работник не является "кротом" РФ
19:38
Россияне повредили церковь и театр в Херсоне – фото
19:37
Канада выделит $15 млн на обслуживание танков Leopard 2 для Украины
19:20
Туск в среду объявит новый состав правительства Польши
19:16
Ученые назвали главную причину эпидемии ожирения: и это не малоподвижность
Все новости...
Реклама:
Реклама: