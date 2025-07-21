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У Києві чоловік відзначив перемогу Усика безладною стріляниною з пістолета

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоПонеділок, 21 липня 2025, 18:18
У Києві чоловік відзначив перемогу Усика безладною стріляниною з пістолета
фото: поліція Києва

У Києві нетверезий чоловік після перегляду трансляції боксерського поєдинку, у якому переміг українець Олександр Усик, відкрив вогонь з травматичної зброї, поліція затримала порушника.

Джерело: поліція Києва у Facebook, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Дослівно: "На спецлінію 102 звернулася мешканка Дарницького району столиці, яка почула звуки стрілянини неподалік свого будинку. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу".

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Деталі: За даними правоохоронців, чоловік дивився спортивну трансляцію в альтанці поруч із будинком. Після завершення ефіру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена.

 

У поліції підтвердили УП, що мова йде про перемогу українського боксера Олександра Усика.

 

Порушник здійснив шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців.

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Слідчі вилучили зброю та гільзи, які наразі направлені на експертизу, а 36-річного киянина затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею "хуліганство", санкція якої передбачає до п’яти років обмеження волі.

Що було раніше: 20 липня боксер Олександр Усик здобув чергову перемогу в бою із британцем Даніелем Дюбуа. Уже в п’ятому раунді українець відправив у нокаут свого суперника – схожим чином завершився їхній перший бій у 2023 році.

Київнадзвичайна подія
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