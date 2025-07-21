Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве мужчина отметил победу Усика беспорядочной стрельбой из пистолета

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 18:18
В Киеве мужчина отметил победу Усика беспорядочной стрельбой из пистолета
фото: полиция киева

В Киеве нетрезвый мужчина после просмотра трансляции боксерского поединка, в котором победил украинец Александр Усик, открыл огонь из травматического оружия, полиция задержала нарушителя.

Источник: полиция Киева в Facebook, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "На спецлинию 102 обратилась жительница Дарницкого района столицы, которая услышала звуки стрельбы недалеко от своего дома. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения".

Реклама:

Детали: По данным правоохранителей, мужчина смотрел спортивную трансляцию в беседке рядом с домом. После завершения эфира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил эмоционально отметить победу украинского спортсмена.

 

В полиции подтвердили УП, что речь идет о победе украинского боксера Александра Усика.

 

Нарушитель произвел шесть выстрелов из травматического пистолета: четыре - в воздух, еще два - в дерево, чем напугал местных жителей.

РЕКЛАМА:

Следователи изъяли оружие и гильзы, которые сейчас направлены на экспертизу, а 36-летнего киевлянина задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Что предшествовало: 20 июля боксер Александр Усик одержал очередную победу в бою с британцем Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде украинец отправил в нокаут своего соперника - похожим образом завершился их первый бой в 2023 году.

Киевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Bloomberg: Германия и США приблизились к финальному соглашению о Patriot для Украины
Зеленский назвал первые страны, с которыми могут договориться о множественном гражданстве
фотоСБУ: В рядах НАБУ задержан российский "крот", которого курировал экс-охранник Януковича
ВИДЕОНа фоне обысков СБУ: ГБР объявило нескольким сотрудникам НАБУ подозрения по ДТП
Президент назначил 16 послов
МИД подтвердил смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании
Все новости...
Киев
В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты, которая упала возле жилых домов
Ночная атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 9, один погибший
Суд арестовал служащего прокуратуры, сбившего женщину в Киеве
Последние новости
20:13
79-летняя рекордсменка по написанию радиодиктантов потеряла жилье во время обстрела Львова
20:10
Силы обороны поразили ряд целей в Белгородской области РФ
19:49
Yahoo! Japan обяжет всех работников использовать ИИ в своей ежедневной работе
19:42
В НАБУ дали понять, что задержанный СБУ их работник не является "кротом" РФ
19:38
Россияне повредили церковь и театр в Херсоне – фото
19:37
Канада выделит $15 млн на обслуживание танков Leopard 2 для Украины
19:20
Туск в среду объявит новый состав правительства Польши
19:16
Ученые назвали главную причину эпидемии ожирения: и это не малоподвижность
19:11
Огурцы подорожали, томаты дешевеют – EastFruit
19:07
Британия объявила новые санкции против "теневого флота" России
Все новости...
Реклама:
Реклама: