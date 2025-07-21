В Киеве мужчина отметил победу Усика беспорядочной стрельбой из пистолета

В Киеве нетрезвый мужчина после просмотра трансляции боксерского поединка, в котором победил украинец Александр Усик, открыл огонь из травматического оружия, полиция задержала нарушителя.

Источник: полиция Киева в Facebook, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "На спецлинию 102 обратилась жительница Дарницкого района столицы, которая услышала звуки стрельбы недалеко от своего дома. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения".

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Детали: По данным правоохранителей, мужчина смотрел спортивную трансляцию в беседке рядом с домом. После завершения эфира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил эмоционально отметить победу украинского спортсмена.

В полиции подтвердили УП, что речь идет о победе украинского боксера Александра Усика.

Нарушитель произвел шесть выстрелов из травматического пистолета: четыре - в воздух, еще два - в дерево, чем напугал местных жителей.

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Следователи изъяли оружие и гильзы, которые сейчас направлены на экспертизу, а 36-летнего киевлянина задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Что предшествовало: 20 июля боксер Александр Усик одержал очередную победу в бою с британцем Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде украинец отправил в нокаут своего соперника - похожим образом завершился их первый бой в 2023 году.