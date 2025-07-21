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Британія оголосила нові санкції проти "тіньового флоту" Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 21 липня 2025, 19:07
Британія оголосила нові санкції проти тіньового флоту Росії
фото - getty images

Велика Британія 21 липня оголосила про нові санкції проти Росії, що мають обмежити її доходи від транспортування та продажу нафти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт британського уряду

Деталі: Британія внесла до санкційного списку 135 нафтових танкерів, які входять до так званого тіньового флоту, яким Росія таємно перевозить нафту. Британський уряд стверджує, що підсанкційні танкери з початку 2024 року перевезли російської нафти на 24 мільярди доларів.

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Крім того, британські санкції тепер поширюються на дві компанії, на які зареєстровані судна "тіньового флоту". Одна з них пов’язана з російською нафтовою компанією "Лукойл", зазначили в уряді Британії.

"Нові санкції завдадуть ще одного удару по "тіньовому флоту" Путіна і позбавлять Росію важливих доходів від нафти, які вона використовує для фінансування війни", – прокоментував британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

Британський уряд наголосив, що санкції Заходу обвалили на одну третину доходи Росії від продажу нафти й газу з 2022 року.

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Нові обмежувальні дії Британії були оголошені після того, як вона спільно з Європейським Союзом знизила так звану стелю цін на російську нафту минулого тижня.

До пакета ЄС також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту" та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Велика Британіясанкції
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