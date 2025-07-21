Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия объявила новые санкции против "теневого флота" России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 19:07
Британия объявила новые санкции против теневого флота России
фото - getty images

Великобритания 21 июля объявила о новых санкциях против России, которые должны ограничить ее доходы от транспортировки и продажи нефти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт британского правительства

Детали: Великобритания внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый теневой флот, которым Россия тайно перевозит нефть. Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 миллиарда долларов.

Реклама:

Кроме того, британские санкции теперь распространяются на две компании, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл", отметили в правительстве Великобритании.

"Новые санкции нанесут еще один удар по "теневому флоту" Путина и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны", – прокомментировал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Британское правительство подчеркнуло, что санкции Запада обвалили на треть доходы России от продажи нефти и газа с 2022 года.

РЕКЛАМА:

Новые ограничительные меры Великобритании были объявлены после того, как она совместно с Европейским Союзом снизила так называемый потолок цен на российскую нефть на прошлой неделе.

В пакет ЕС также вошли санкции против 105 судов "теневого флота" и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые привлечены к поддержке ее военной машины.

Великобританиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский
Bloomberg: Германия и США приблизились к финальному соглашению о Patriot для Украины
Зеленский назвал первые страны, с которыми могут договориться о множественном гражданстве
фотоСБУ: В рядах НАБУ задержан российский "крот", которого курировал экс-охранник Януковича
ВИДЕОНа фоне обысков СБУ: ГБР объявило нескольким сотрудникам НАБУ подозрения по ДТП
Президент назначил 16 послов
Все новости...
Великобритания
Германия и Британия передадут Украине 220 тысяч снарядов Gepard и профинансируют дроны
Кличко на заметку: Хопкинс, Форман и другие ветераны, которые становились чемпионами в солидном возрасте
От Бриедиса до Фьюри: 5 лучших боев Александра Усика
Последние новости
20:52
Зеленский подтвердил, что переговоры с РФ запланированы на 23 июля
20:35
Дания призвала разведки усилить сотрудничество для надзора за портами
20:32
Специально для Усика: мировой бренд рассказал о создании особого наряда на бой с Дюбуа
20:22
СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский
20:15
Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 22 июля
20:13
79-летняя рекордсменка по написанию радиодиктантов потеряла жилье во время обстрела Львова
20:10
Силы обороны поразили ряд целей в Белгородской области РФ
19:49
Yahoo! Japan обяжет всех работников использовать ИИ в своей ежедневной работе
19:42
В НАБУ дали понять, что задержанный СБУ их работник не является "кротом" РФ
19:38
Россияне повредили церковь и театр в Херсоне – фото
Все новости...
Реклама:
Реклама: