Посол ЄС на тлі атаки на НАБУ закликала Київ зберегти реформи

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у відповідь на заяву послів країн "Групи семи", у якій ті висловили занепокоєння слідчими діями СБУ щодо НАБУ, закликала Київ зберегти досягнення реформ.

Джерело: Матернова у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Матернова зазначила, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ – "особливо під час війни, захищаючись від російської агресії".

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Пряма мова: "Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом".

Що було раніше:

В понеділок Служба безпеки заявила про операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ", під час якої зокрема затримали співробітника центрального апарату Бюро, підозрюваного у шпигунстві на Росію.

У НАБУ поскаржились, що до працівників Бюро застосували силу, а слідчі дії відбувались без ухвали суду. Там також заявили, що доказів участі затриманого працівника відомства в антидержавній діяльності немає.

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