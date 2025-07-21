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Посол ЕС на фоне атаки на НАБУ призвала Киев сохранить реформы

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 21 июля 2025, 21:32
Посол ЕС на фоне атаки на НАБУ призвала Киев сохранить реформы
Катарина Матернова, фото: соцсеть Х

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в ответ на заявление послов стран "Группы семи", в котором те выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ, призвала Киев сохранить достижения реформ.

Источник: Матернова в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Матернова отметила, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ - "особенно во время войны, защищаясь от российской агрессии".

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Прямая речь: "Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом".

Что предшествовало:

  • В понедельник Служба безопасности заявила об операции по "нейтрализации российского влияния на НАБУ", во время которой в частности задержали сотрудника центрального аппарата Бюро, подозреваемого в шпионаже на Россию.
  • В НАБУ пожаловались, что к сотрудникам Бюро применили силу, а следственные действия проходили без решения суда. Там также заявили, что доказательств участия задержанного сотрудника ведомства в антигосударственной деятельности нет.

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НАБУСБУЕСреформы
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