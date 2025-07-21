Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 139 боїв

Від початку доби 21 липня на фронті відбулось 139 бойових зіткнень, з них 43 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень.

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Противник завдав одного масованого ракетного удару двадцятьма чотирма ракетами та сорок п’ять авіаційних ударів, скинувши шістдесят одну керовану авіаційну бомбу. Також використав для ударів 1251 дронів-камікадзе та здійснив 3145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, ще одне боєзіткнення не вщухає до цього часу.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали чотири атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка та Кутьківка.

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На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку українські зупинили воїни вісімнадцять штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив сорок три наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Дачне та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників у районі Кам’янського, проте підрозділи Сил оборони успішно відбили ворожий натиск.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з окупантами в бік населеного пункту Придніпровське.