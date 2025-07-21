Генштаб: С начала суток на фронте состоялось 139 боев
С начала суток 21 июля на фронте состоялось 139 боевых столкновений, из них 43 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00
Дословно: "С начала суток произошло 139 боевых столкновений.
Противник нанес один массированный ракетный удар двадцатью четырьмя ракетами и сорок пять авиационных ударов, сбросив шестьдесят одну управляемую авиационную бомбу. Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".
Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, еще одно боестолкновение не утихает до сих пор.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка и Кутьковка.
На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении украинские воины остановили восемнадцать штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка.
На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.
На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.
На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки.
В течение дня на Покровском направлении враг совершил сорок три наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районе Каменского, однако подразделения Сил обороны успешно отбили вражеский натиск.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское.