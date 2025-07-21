Норвегія у співпраці з Німеччиною готова оплатити Україні систему Patriot

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив наміри профінансувати купівлю зенітно-ракетного комплексу Patriot для України у співпраці з Німеччиною.

Джерело: це він сказав журналістам після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в Берліні в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK

Деталі: Норвезький премʼєр заявив, що Норвегія готова заплатити за поставку Україні системи Patriot "і планує зробити це у співпраці з Німеччиною".

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За його словами, Німеччина та Норвегія спочатку повинні отримати гарантії компенсації за те, що вони платять за ППО України, тому остаточна угода ще не укладена.

Стьоре також попросив США пояснити, як йде справа з поставками Patriot в Україну.

"Я вважаю, що заява президента Трампа про готовність допомогти є хорошим початком, але це має бути чітко визначено. Коли це буде вирішено – і я сподіваюся, що це станеться незабаром – Норвегія готова розділити витрати", – запевнив він.

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Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.

За даними ЗМІ, Німеччина і США наблизились до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.