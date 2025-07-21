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Норвегия в сотрудничестве с Германией готова оплатить Украине систему Patriot

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 23:22
Норвегия в сотрудничестве с Германией готова оплатить Украине систему Patriot
Фото - getty images

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил намерения профинансировать покупку зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины в сотрудничестве с Германией.

Источник: об этом он сказал журналистам после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: Норвежский премьер заявил, что Норвегия готова заплатить за поставку Украине системы Patriot "и планирует сделать это в сотрудничестве с Германией".

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По его словам, Германия и Норвегия сначала должны получить гарантии компенсации за то, что они платят за ПВО Украины, поэтому окончательное соглашение еще не заключено.

Стьере также попросил США объяснить, как идет дело с поставками Patriot в Украину.

"Я считаю, что заявление президента Трампа о готовности помочь является хорошим началом, но это должно быть четко определено. Когда это будет решено – и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время – Норвегия готова разделить расходы", – заверил он.

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Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.

По данным СМИ, Германия и США приблизились к финальной договоренности о поставках ЗРК Patriot Украине.

НорвегияГерманияпомощь Украине
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