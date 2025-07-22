В Одесі лунали вибухи, виникли пожежі

У ніч проти 22 липня в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози російських безпілотників, у місті виникли пожежі, є ушкодження.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов, "Думська", начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова Труханова о 2:23: "В місті чутно вибухи!"

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Деталі: Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 1:48.

Місцеві ЗМІ та пабліки теж повідомили про звуки вибухів у місті.

О 2:38 в Одесі та області оголосили відбій повітряної тривоги.

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Оновлено: Пізніше "Думська" повідомила про пожежі як мінімум на двох локаціях після атаки дронів.

Також Кіпер повідомив наслідки ворожої атаки безпілотниками на Одесу.

Пряма мова Кіпера: "Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: палають адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна.

Інформація щодо постраждалих уточнюється".