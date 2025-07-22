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Ночная атака на Одессу: в городе бушевали пожары, в домах вылетели окна

Ольга ГлущенкоВторник, 22 июля 2025, 02:26
Ночная атака на Одессу: в городе бушевали пожары, в домах вылетели окна
ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

В ночь на 22 июля в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы российских беспилотников, в городе возникли пожары.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, "Думская", начальник Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь Труханова в 2:23: "В городе слышны взрывы!"

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Детали: Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 1:48.

Местные СМИ и паблики также сообщили о звуках взрывов в городе.

В 2:38 в Одессе и области объявили отбой воздушной тревоги.

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Обновлено: Позже "Думская" сообщила о пожарах как минимум на двух локациях после атаки дронов.

Также Кипер сообщил о последствиях вражеской атаки беспилотниками на Одессу.

Прямая речь Кипера: "Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: горят административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна.

Информация о пострадавших уточняется".

Обновлено: Позже Труханов сообщил о повреждениях в Одессе в результате ударов вражеских беспилотников.

 
ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

Прямая речь Труханова: "В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания".

Одессавзрывбеспилотники
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