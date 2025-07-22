У Василькові невідомий вистрілив у водія авто і поранив його: нападника шукають
Вівторок, 22 липня 2025, 09:42
У місті Васильків Київської області невідомий відкрив вогонь у бік місцевого жителя, який знаходився за кермом позашляховика, у результаті чого чоловік був поранений. Наразі правоохоронці розшукують нападника.
Джерело: поліція Київської області у Facebook
Дослівно: "Подія сталась 21 липня о 22.50 у місті Васильків Обухівського району Київської області: на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover".
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Деталі: Повідомляється, що чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження статтею щодо замаху на умисне вбивство. На цей час тривають пошуки стрільця.