У Василькові невідомий вистрілив у водія авто і поранив його: нападника шукають

У місті Васильків Київської області невідомий відкрив вогонь у бік місцевого жителя, який знаходився за кермом позашляховика, у результаті чого чоловік був поранений. Наразі правоохоронці розшукують нападника.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Дослівно: "Подія сталась 21 липня о 22.50 у місті Васильків Обухівського району Київської області: на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover".

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Деталі: Повідомляється, що чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження статтею щодо замаху на умисне вбивство. На цей час тривають пошуки стрільця.