В Василькове неизвестный выстрелил в водителя авто и ранил его: нападавшего ищут

В городе Васильков Киевской области неизвестный открыл огонь в сторону местного жителя, который находился за рулем внедорожника, в результате чего мужчина был ранен. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка.

Источник: полиция Киевской области в Facebook

Дословно: "Событие произошло 21 июля в 22.50 в городе Васильков Обуховского района Киевской области: на улице неизвестный выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном авто Range Rover".

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Детали: Сообщается, что мужчина получил огнестрельные ранения, он госпитализирован.

Следователи полиции начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. В настоящее время продолжаются поиски стрелка.