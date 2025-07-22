Politico: Франція хоче, щоб ЄС жорсткіше говорив із Трампом у торгових справах
Уряд Франції хоче, щоб офіційний Брюссель посилив тиск на Вашингтон, у той час, як торговельні переговори Євросоюзу та США наближаються до завершення, а досягнення угоди не видно.
Джерело: Politico з посиланням на анонімних французьких посадовців, "Європейська правда"
Деталі: Париж вважає, заявило одне з джерел видання, що європейські переговорники повинні "чітко дати зрозуміти, що ми готові натиснути червону кнопку", якщо Дональд Трамп відмовиться погодитися на прийнятні торговельні умови.
Інший французький посадовець заявив, що Європейська комісія повинна визнати, що має справу з союзником, який "нагнітає напругу в торговій війні, яку сам розпочав".
"Це спонукало нас підняти голос і попросити комісію бути твердою", – сказав співрозмовник видання.
Вимоги Парижа про жорсткість позиції відображають сильний тиск, під яким перебувають уряди, намагаючись впоратися з рішенням Трампа зруйнувати світові торговельні традиції після його повернення до влади в січні.
Останніми тижнями переговорники ЄС докладають шалених зусиль, щоб переконати своїх американських колег погодитися на зниження мит США на товари ЄС до 1 серпня, коли Трамп пообіцяв запровадити підвищені мита.
23 липня президент Франції Емманюель Макрон у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорять 30-відсоткові мита, якими Трамп погрожує обкласти всі товари ЄС, якщо угода не буде досягнута.
Цей рівень утричі перевищуватиме поточний базовий тариф США на імпорт товарів з ЄС, який становить 10%.
Мерц і його союзники наполягають на швидкому укладенні угоди навіть за умови значних поступок, натомість французи хочуть домогтися найкращих умов.
Французькі посадовці, які спілкувалися з виданням, заявили, що не критикують Брюссель за його переговорну позицію. Але Франція вважає, що ЄС зараз повинен зайняти більш жорстку позицію, оскільки капітуляція зробить Європу слабкою і підірве шанси на досягнення вигідних умов.
Що передувало: Як повідомлялось, ЄС готовий вжити контрзаходів проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди.