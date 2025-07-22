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Politico: Франція хоче, щоб ЄС жорсткіше говорив із Трампом у торгових справах

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 22 липня 2025, 11:11
Politico: Франція хоче, щоб ЄС жорсткіше говорив із Трампом у торгових справах
Макрон, Трамп і Мерц на саміті НАТО в Гаазі. фото Getty Images

Уряд Франції хоче, щоб офіційний Брюссель посилив тиск на Вашингтон, у той час, як торговельні переговори Євросоюзу та США наближаються до завершення, а досягнення угоди не видно.

Джерело: Politico з посиланням на анонімних французьких посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Париж вважає, заявило одне з джерел видання, що європейські переговорники повинні "чітко дати зрозуміти, що ми готові натиснути червону кнопку", якщо Дональд Трамп відмовиться погодитися на прийнятні торговельні умови.

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Інший французький посадовець заявив, що Європейська комісія повинна визнати, що має справу з союзником, який "нагнітає напругу в торговій війні, яку сам розпочав".

"Це спонукало нас підняти голос і попросити комісію бути твердою", – сказав співрозмовник видання.

Вимоги Парижа про жорсткість позиції відображають сильний тиск, під яким перебувають уряди, намагаючись впоратися з рішенням Трампа зруйнувати світові торговельні традиції після його повернення до влади в січні.

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Останніми тижнями переговорники ЄС докладають шалених зусиль, щоб переконати своїх американських колег погодитися на зниження мит США на товари ЄС до 1 серпня, коли Трамп пообіцяв запровадити підвищені мита.

23 липня президент Франції Емманюель Макрон у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорять 30-відсоткові мита, якими Трамп погрожує обкласти всі товари ЄС, якщо угода не буде досягнута.

Цей рівень утричі перевищуватиме поточний базовий тариф США на імпорт товарів з ЄС, який становить 10%.

Мерц і його союзники наполягають на швидкому укладенні угоди навіть за умови значних поступок, натомість французи хочуть домогтися найкращих умов.

Французькі посадовці, які спілкувалися з виданням, заявили, що не критикують Брюссель за його переговорну позицію. Але Франція вважає, що ЄС зараз повинен зайняти більш жорстку позицію, оскільки капітуляція зробить Європу слабкою і підірве шанси на досягнення вигідних умов.

Що передувало: Як повідомлялось, ЄС готовий вжити контрзаходів проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди.

ЄСторгівляСШАФранція
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