Politico: Франция хочет, чтобы ЕС жестче говорил с Трампом в торговых делах

Макрон, Трамп и Мерц на саммите НАТО в Гааге. фото Getty Images

Правительство Франции хочет, чтобы официальный Брюссель усилил давление на Вашингтон, в то время, как торговые переговоры Евросоюза и США приближаются к завершению, а достижения соглашения не видно.

Источник: Politico со ссылкой на анонимных французских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Париж считает, заявил один из источников издания, что европейские переговорщики должны "четко дать понять, что мы готовы нажать красную кнопку", если Дональд Трамп откажется согласиться на приемлемые торговые условия.

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Другой французский чиновник заявил, что Европейская комиссия должна признать, что имеет дело с союзником, который "нагнетает напряжение в торговой войне, которую сам начал".

"Это побудило нас поднять голос и попросить комиссию быть твердой", – сказал собеседник издания.

Требования Парижа об ужесточении позиции отражают сильное давление, под которым находятся правительства, пытаясь справиться с решением Трампа разрушить мировые торговые традиции после его возвращения к власти в январе.

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В последние недели переговорщики ЕС прилагают неимоверные усилия, чтобы убедить своих американских коллег согласиться на снижение пошлин США на товары ЕС до 1 августа, когда Трамп пообещал ввести повышенные пошлины.

23 июля президент Франции Эмманюэль Макрон в Берлине встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они обсудят 30-процентные пошлины, которыми Трамп угрожает обложить все товары ЕС, если соглашение не будет достигнуто.

Этот уровень в три раза превысит текущий базовый тариф США на импорт товаров из ЕС, который составляет 10%.

Мерц и его союзники настаивают на скорейшем заключении соглашения даже при условии значительных уступок, в то же время французы хотят добиться лучших условий.

Французские чиновники, которые общались с изданием, заявили, что не критикуют Брюссель за его переговорную позицию. Но Франция считает, что ЕС сейчас должен занять более жесткую позицию, поскольку капитуляция сделает Европу слабой и подорвет шансы на достижение выгодных условий.

Что предшествовало: Как сообщалось, ЕС готов принять контрмеры против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.