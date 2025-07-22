Politico: Франция хочет, чтобы ЕС жестче говорил с Трампом в торговых делах
Правительство Франции хочет, чтобы официальный Брюссель усилил давление на Вашингтон, в то время, как торговые переговоры Евросоюза и США приближаются к завершению, а достижения соглашения не видно.
Источник: Politico со ссылкой на анонимных французских чиновников, "Европейская правда"
Детали: Париж считает, заявил один из источников издания, что европейские переговорщики должны "четко дать понять, что мы готовы нажать красную кнопку", если Дональд Трамп откажется согласиться на приемлемые торговые условия.
Другой французский чиновник заявил, что Европейская комиссия должна признать, что имеет дело с союзником, который "нагнетает напряжение в торговой войне, которую сам начал".
"Это побудило нас поднять голос и попросить комиссию быть твердой", – сказал собеседник издания.
Требования Парижа об ужесточении позиции отражают сильное давление, под которым находятся правительства, пытаясь справиться с решением Трампа разрушить мировые торговые традиции после его возвращения к власти в январе.
В последние недели переговорщики ЕС прилагают неимоверные усилия, чтобы убедить своих американских коллег согласиться на снижение пошлин США на товары ЕС до 1 августа, когда Трамп пообещал ввести повышенные пошлины.
23 июля президент Франции Эмманюэль Макрон в Берлине встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они обсудят 30-процентные пошлины, которыми Трамп угрожает обложить все товары ЕС, если соглашение не будет достигнуто.
Этот уровень в три раза превысит текущий базовый тариф США на импорт товаров из ЕС, который составляет 10%.
Мерц и его союзники настаивают на скорейшем заключении соглашения даже при условии значительных уступок, в то же время французы хотят добиться лучших условий.
Французские чиновники, которые общались с изданием, заявили, что не критикуют Брюссель за его переговорную позицию. Но Франция считает, что ЕС сейчас должен занять более жесткую позицию, поскольку капитуляция сделает Европу слабой и подорвет шансы на достижение выгодных условий.
Что предшествовало: Как сообщалось, ЕС готов принять контрмеры против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.