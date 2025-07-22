В Греции задержали бывшего "хозяина Молдовы" Плахотнюка

Полиция Молдовы сообщила 22 июля о задержании в Греции молдовского олигарха-беглеца, бывшего лидера Демократической партии, известного как "хозяин Молдовы", Влада Плахотнюка.

Источник: полиция Молдовы в своих соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Правоохранители отметили, что получили информацию от греческого Интерпола.

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"Официальные каналы связи Интерпола в Афинах в Греции сообщили нам, что задержаны двое граждан Молдовы. Один из них – Владимир Плахотнюк", – говорится в сообщении полиции.

По информации источников издания NewsMaker, вторым задержанным оказался бывший молдовский депутат, один из соратников Плахотнюка Константин Цуцу.

Плахотнюк, напоминает издание, сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным.

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По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.

По данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. МИД Мексики подтвердил, что мексиканский паспорт Плахотнюка поддельный.

В октябре 2022 года США ввели санкции против Плахотнюка.