Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО – ЗМІ

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 22 липня 2025, 13:57
Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО – ЗМІ
фото: getty images

Американський президент Дональд Трамп вирішив вивести США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її антиамериканські та антиізраїльські настрої, а також на її прогресивні погляди. 

Джерело: The New York Post, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, у лютому Трамп наказав провести 90-денний перегляд присутності США в ЮНЕСКО, зробивши особливий акцент на розслідуванні будь-яких "антисемітських або антиізраїльських настроїв всередині організації".

Реклама:

Представник Білого дому зазначив, що після проведення перегляду американські посадовці висловили заперечення щодо політики ЮНЕСКО в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності, а також її пропалестинської та прокитайської упередженості.

"Президент Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО, яка підтримує прогресивні, розкольницькі культурні та соціальні ідеї, що абсолютно не відповідають здоровому глузду, за який американці проголосували в листопаді", – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Серед недоліків, на які посилаються, – публікація ЮНЕСКО "інструментарію боротьби з расизмом" у 2023 році та ініціатива "Трансформація чоловічої ментальності" у 2024 році. 

РЕКЛАМА:

Перша з них закликала держави-члени прийняти "антирасистську" політику та взяти участь у "гонці за першість" у боротьбі за соціальну справедливість, відповідаючи на питання про історію расизму у своїх юрисдикціях, а потім працюючи над забезпеченням рівності.

У рамках гендерної програми минулого року також було опубліковано звіт про відеоігри, в якому розглядалося, як ігри можуть "сприяти гендерній рівності".

Також за словами представника Білого дому, ЮНЕСКО використовувала свій Виконавчий комітет для просування антиізраїльських і антиєврейських заходів, включно із визнання єврейських святих місць "палестинським всесвітнім спадком".

Крім того, Пекін є другим за величиною спонсором ЮНЕСКО, а китайські громадяни обіймають ключові керівні посади.

"Китай використовує свій вплив на ЮНЕСКО для просування глобальних стандартів, які відповідають інтересам Пекіна", – заявив представник адміністрації.

Зазначимо, у лютому Трамп видав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини, а також про заборону на майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги сектору Гази.

Ще у 2018 році, під час першого президентства Трампа, США вийшли зі складу Ради. Тоді Сполучені Штати звинувачували орган у тому, що він є антиізраїльським та потребує реформування.

У 2025 році США звинуватили Раду ООН з прав людини в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини. 

Це сталося після того, як адміністрація колишнього президента Джо Байдена призупинила фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході після повідомлень про те, що його співробітники були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Читайте також: ООН без Трампа: які наслідки матиме вихід Сполучених Штатів з головної організації світу.

ТрампСШАЮНЕСКО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рада дала старт ліквідації незалежності САП і НАБУ
Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП
Оновлено, відео, фотоНічна атака на Одесу: в місті вирували пожежі, в будинках повилітали вікна
У G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ: хочуть зустрічі з урядом
РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу держорганами – Зеленський
Усі новини...
Трамп
Трамп придумав, як підірвати економіку Китаю і знищити його експорт у США
Білий дім: Трампа заскочили зненацька удари Ізраїля по Сирії
Білий дім виключив з преспулу Wall Street Journal
Останні новини
14:54
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
14:54
велоспортРемісник проти митця. 25 років легендарній дуелі Армстронг vs Пантані на Тур де Франс
14:45
У Росії Держдума ухвалила закон про штрафи за пошук "екстремістських матеріалів"
14:42
Шмигаль оцінив потребу у видатках на оборону у 2026 році: вдвічі більше за 2025
14:36
Під час обшуків побили 3 детективів НАБУ і перешкоджали їм зняти побої – Кривонос
14:35
Ховали відеокамеру в одязі: на Рівненщині викрили злочинну схему складання іспиту з ПДР
14:33
Буданов: Росія хоче витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року
14:28
БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу: вилучило 18 мільйонів і 150 тонн пального
14:26
В Україні фіксують значну кількість випадків кору: у ЦГЗ назвали основні причини
14:21
НАБУ і САП закликають президента ветувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: