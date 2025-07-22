Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО – СМИ

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоВторник, 22 июля 2025, 13:57
Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО – СМИ
фото: getty images

Американский президент Дональд Трамп решил вывести США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, а также на ее прогрессивные взгляды.

Источник: The New York Post, "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, в феврале Трамп приказал провести 90-дневный пересмотр присутствия США в ЮНЕСКО, сделав особый акцент на расследовании любых "антисемитских или антиизраильских настроений внутри организации".

Реклама:

Представитель Белого дома отметил, что после проведения пересмотра американские чиновники выразили возражения относительно политики ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности, а также ее пропалестинской и прокитайской предвзятости.

"Президент Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, *******раскольнические культурные и социальные идеи, совершенно не соответствующие здравому смыслу, за который американцы проголосовали в ноябре", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Среди недостатков, на которые ссылаются, – публикация ЮНЕСКО "инструментария борьбы с расизмом" в 2023 году и инициатива "Трансформация мужской ментальности" в 2024 году.

РЕКЛАМА:

Первая из них призвала государства-члены принять "антирасистскую" политику и принять участие в "гонке за первенство" в борьбе за социальную справедливость, отвечая на вопросы об истории расизма в своих юрисдикциях, а затем работая над обеспечением равенства.

В рамках гендерной программы в прошлом году также был опубликован отчет о видеоиграх, в котором рассматривалось, как игры могут "способствовать гендерному равенству".

Также по словам представителя Белого дома, ЮНЕСКО использовала свой Исполнительный комитет для продвижения антиизраильских и антиеврейских мер, включая признание еврейских святых мест "палестинским всемирным наследием".

Кроме того, Пекин является вторым по величине спонсором ЮНЕСКО, а китайские граждане занимают ключевые руководящие должности.

"Китай использует свое влияние на ЮНЕСКО для продвижения глобальных стандартов, которые отвечают интересам Пекина", – заявил представитель администрации.

Отметим, в феврале Трамп издал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека, а также о запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи сектору Газы.

Еще в 2018 году, во время первого президентства Трампа, США вышли из состава Совета. Тогда Соединенные Штаты обвиняли орган в том, что он является антиизраильским и нуждается в реформировании.

В 2025 году США обвинили Совет ООН по правам человека в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, которые нарушают права человека.

Это произошло после того, как администрация бывшего президента Джо Байдена приостановила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке после сообщений о том, что его сотрудники были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Читайте также: ООН без Трампа: какие последствия будет иметь выход Соединенных Штатов из главной организации мира.

ТрампСШАЮНЕСКО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В ЕС пока не рассматривают приостановку финансирования Украины из-за действий в отношении НАБУ и САП
Рада дала старт ликвидации независимости САП и НАБУ
Умеров возглавит делегацию для переговоров с РФ – Зеленский
Россияне проникли в Покровск – источники УП
Обновлено, видео, фотоНочная атака на Одессу: в городе бушевали пожары, в домах вылетели окна
В G7 заявили о «серьезном беспокойстве» из-за атаки на НАБУ: хотят встречи с правительством
Все новости...
Трамп
Трамп придумал, как подорвать экономику Китая и уничтожить его экспорт в США
Белый дом: Трампа застали врасплох удары Израиля по Сирии
Белый дом исключил из пресс-пула Wall Street Journal
Последние новости
16:47
Россия дважды атаковала Сумы: погиб человек, четыре человека ранены
16:34
В Харьковской области к пожизненному заключению приговорили отца, который систематически насиловал дочерей
16:31
списокОбнародовали фамилии нардепов, которые поддержали лишение независимости НАБУ и САП
16:29
Глава МИД Франции Барро приехал в Харьков после визита в Сумы
16:24
видеоУстроили вечеринку: стала известна причина опоздания Дюбуа на бой с Усиком
16:09
Пророссийские левые в Молдове заявили об объединении, чтобы свергнуть действующую власть
16:06
Японские суда вышли из-под санкций ЕС: пообещали не перевозить российский газ
16:04
Асинхронное обучение и гибкость процесса: МОН утвердило типичную программу для учащихся на ВТО
15:54
Украинские дроны против российского ОПК. Почему беспилотникам так сложно уничтожать производство оружия?
15:47
обновленоНАБУ и САП подозревают чиновника СБУ в вымогательстве 300 тысяч долларов
Все новости...
Реклама:
Реклама: