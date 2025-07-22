У Росії Держдума ухвалила закон про штрафи за пошук "екстремістських матеріалів"

Депутати Держдуми РФ в остаточному третьому читанні ухвалили закон, який вводить адміністративну відповідальність за "пошук завідомо екстремістських матеріалів та отримання доступу до них", зокрема з використанням VPN-сервісів.

Джерело: "Интерфакс", "Медуза"

Деталі: Поправки підтримали 306 депутатів, 67 висловилися проти, 22 депутати утрималися.

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Поправку про відповідальність за пошук "екстремістських" матеріалів було внесено 14 липня до другого читання законопроєкту, що стосується "посилення адміністративної відповідальності за окремі правопорушення у сфері транспортно-експедиційної діяльності".

За "умисний пошук екстремістських матеріалів" пропонується штрафувати на суму від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. Штрафи також вводяться за "порушення порядку використання" VPN-сервісів. Громадянам за поширення реклами VPN-сервісів загрожують штрафи від 50 до 80 тисяч рублів, посадовим особам - від 80 до 150 тисяч рублів, юридичним - від 200 до 500 тисяч рублів.

Російські депутати ухвалили також поправку про визнання обтяжуючою обставиною "вчинення злочину з використанням VPN-сервісів".

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Під час розгляду поправок у третьому читанні в Держдумі у вівторок виступив глава Мінцифри Максут Шадаєв. За його словами, у розумінні уряду ухвалений закон "дає змогу балансувати: з одного боку – не допустити подальшого поширення екстремістських матеріалів, з іншого боку – не ухвалювати рішення про блокування великих західних платформ наразі".

Він стверджує, що "пересічні користувачі не постраждають" через ухвалення закону. Як це можливо, він не уточнив.

Голова комітету Держдуми з інформаційної політики Сергій Боярський, коментуючи закон, зазначав, що поправки передбачають покарання за навмисний пошук і використання екстремістських матеріалів, які перебувають у списку Мін'юсту. "Зараз у ньому близько 5,5 тисяч таких матеріалів", – сказав він.

Голова комітету звернув увагу, що закон не передбачає штрафів за використання заборонених у Росії Instagram і Facebook за допомогою VPN.

Перший заступник голови думського комітету з інформаційної політики Антон Горєлкін також роз'яснював, що "сам факт використання VPN правопорушенням вважатися не буде".

Проти поправок виступила фракція "Новые люди", зазначає "Русская служба ВВС". Перший заступник голови фракції В'ячеслав Даванков, виступаючи на пленарному засіданні, заявив, що не бачив такого неприйняття ініціативи громадянами з часів введення QR-кодів під час ковіду. За даними Telegram-каналу "Осторожно, новости", проти також виступили депутати від КПРФ і "Справедливой России".

Із критикою поправок раніше виступили, зокрема, пропагандистка Маргарита Симоньян і голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна. Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція штрафувати за пошук "екстремістських матеріалів" потребує докладніших пояснень.

Вранці 22 липня з пікетом проти ухвалення поправок до будівлі Держдуми вийшли політик Борис Надєждін і його соратники. Кілька людей було затримано.