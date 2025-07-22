В России Госдума приняла закон о штрафах за поиск "экстремистских материалов"

Депутаты Госдумы РФ в окончательном третьем чтении приняли закон, который вводит административную ответственность за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним", в том числе с использованием VPN-сервисов.

Источник: "Интерфакс", "Медуза"

Детали: Поправки поддержали 306 депутатов, 67 высказались против, 22 депутата воздержались.

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Поправка об ответственности за поиск "экстремистских" материалов была внесена 14 июля ко второму чтению законопроекта, касающегося "усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности".

За "умышленный поиск экстремистских материалов" предлагается штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Штрафы также вводятся за "нарушение порядка использования" VPN-сервисов. Гражданам за распространение рекламы VPN-сервисов грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч рублей.

Российский депутаты приняли также поправку о признании отягчающим обстоятельством "совершение преступления с использованием VPN-сервисов".

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В ходе рассмотрения поправок в третьем чтении в Госдуме во вторник выступил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, в понимании правительства принятый закон "позволяет балансировать: с одной стороны – не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны – не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока".

Он утверждает, что "рядовые пользователи не пострадают" из-за принятия закона. Как это возможно, он не уточнил.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя закон, отмечал, что поправки предусматривают наказание за намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста. "Сейчас в нем порядка 5,5 тысяч таких материалов", - сказал он.

Глава комитета обратил внимание, что закон не предусматривает штрафов за использование запрещенных в России Instagram и Facebook с помощью VPN.

Первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин также разъяснял, что "сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет".

Против поправок выступила фракция "Новые люди", отмечает "Русская служба ВВС". Первый замглавы фракции Вячеслав Даванков, выступая на пленарном заседании, заявил, что не видел такого неприятия инициативы гражданами со времен введения QR-кодов во время ковида. По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", против также выступили депутаты от КПРФ и "Справедливой России".

С критикой поправок ранее выступили, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение штрафовать за поиск "экстремистских материалов" требует более подробных объяснений.

Утром 22 июля с пикетом против принятия поправок к зданию Госдумы вышли политик Борис Надеждин и его соратники. Несколько человек были задержаны.