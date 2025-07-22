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Глава МЗС Франції Барро приїхав до Харкова після візиту до Сум

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 16:29

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із заступником голови МЗС України Андрієм Сибігою відвідав Харків – після поїздки до прифронтових Сум.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у X

Деталі: Сибіга зазначив, що Барро у Харкові подивився на наслідки російського терору проти міста – пошкоджені житлові будинки і цивільну інфраструктуру. 

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Він нагадав, що Барро став першим очільником МЗС з країн-партнерів, хто здійснив поїздку до Сум. 

"Такі візити вкрай важливі. Вони демонструють нашим людям, що ми – не одні. Наше завдання – мобілізувати максимальну міжнародну підтримку для людей тут та в інших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів. Посилити повітряний щит і збільшити стійкість перед зимою. Ми обговорили усе це", – зазначив Андрій Сибіга. 

Він додав подяку за підтримку України президенту Франції Емманюелю Макрону та всьому французькому народу. 

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"Путін хотів, аби повірили, що він на сході України "як у себе вдома", тому що там говорять російською. Незламний Харків – вражаючий допис протилежного: тут говорять російською, але невтомно борються із загарбником в ім'я свободи", – зазначив Барро у своєму X, опублікувавши фото з візиту. 

Нагадаємо:

  • Попередньої доби Барро був у Києві та взяв участь у щорічній нараді українських послів в МЗС. Також він відвідав ЧАЕС, аби побачити наслідки російського удару.
  • Під час візиту до Києва Барро пообіцяв, що Франція продовжить тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.

ФранціяСибіга АндрійХарків
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