Глава МЗС Франції Барро приїхав до Харкова після візиту до Сум
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із заступником голови МЗС України Андрієм Сибігою відвідав Харків – після поїздки до прифронтових Сум.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у X
Деталі: Сибіга зазначив, що Барро у Харкові подивився на наслідки російського терору проти міста – пошкоджені житлові будинки і цивільну інфраструктуру.
Він нагадав, що Барро став першим очільником МЗС з країн-партнерів, хто здійснив поїздку до Сум.
"Такі візити вкрай важливі. Вони демонструють нашим людям, що ми – не одні. Наше завдання – мобілізувати максимальну міжнародну підтримку для людей тут та в інших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів. Посилити повітряний щит і збільшити стійкість перед зимою. Ми обговорили усе це", – зазначив Андрій Сибіга.
Він додав подяку за підтримку України президенту Франції Емманюелю Макрону та всьому французькому народу.
"Путін хотів, аби повірили, що він на сході України "як у себе вдома", тому що там говорять російською. Незламний Харків – вражаючий допис протилежного: тут говорять російською, але невтомно борються із загарбником в ім'я свободи", – зазначив Барро у своєму X, опублікувавши фото з візиту.
Нагадаємо:
- Попередньої доби Барро був у Києві та взяв участь у щорічній нараді українських послів в МЗС. Також він відвідав ЧАЕС, аби побачити наслідки російського удару.
- Під час візиту до Києва Барро пообіцяв, що Франція продовжить тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.