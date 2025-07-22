Глава МЗС Франції Барро приїхав до Харкова після візиту до Сум

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із заступником голови МЗС України Андрієм Сибігою відвідав Харків – після поїздки до прифронтових Сум.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у X

Деталі: Сибіга зазначив, що Барро у Харкові подивився на наслідки російського терору проти міста – пошкоджені житлові будинки і цивільну інфраструктуру.

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Він нагадав, що Барро став першим очільником МЗС з країн-партнерів, хто здійснив поїздку до Сум.

"Такі візити вкрай важливі. Вони демонструють нашим людям, що ми – не одні. Наше завдання – мобілізувати максимальну міжнародну підтримку для людей тут та в інших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів. Посилити повітряний щит і збільшити стійкість перед зимою. Ми обговорили усе це", – зазначив Андрій Сибіга.

Він додав подяку за підтримку України президенту Франції Емманюелю Макрону та всьому французькому народу.

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"Путін хотів, аби повірили, що він на сході України "як у себе вдома", тому що там говорять російською. Незламний Харків – вражаючий допис протилежного: тут говорять російською, але невтомно борються із загарбником в ім'я свободи", – зазначив Барро у своєму X, опублікувавши фото з візиту.

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