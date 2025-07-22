Глава МИД Франции Барро приехал в Харьков после визита в Сумы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вместе с заместителем главы МИД Украины Андреем Сибигой посетил Харьков – после поездки в прифронтовые Сумы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в X

Детали: Сибига отметил, что Барро в Харькове посмотрел на последствия российского террора против города – поврежденные жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

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Он напомнил, что Барро стал первым главой МИД из стран-партнеров, кто совершил поездку в Сумы.

Together with @jnbarrot we visited Kharkiv, the city of heroes.



I am grateful to Jean-Noel for his bravery and solidarity. Earlier, he was the first foreign minister to visit Sumy.



Such visits are very important. They show our people that we are not alone.



Minister Barrot… pic.twitter.com/UXot871TR8 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 22, 2025

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"Такие визиты крайне важны. Они демонстрируют нашим людям, что мы не одиноки. Наша задача – мобилизовать максимальную международную поддержку для людей здесь и в других городах и громадах, которые постоянно подвергаются российским ударам. Усилить воздушный щит и увеличить устойчивость перед зимой. Мы обсудили все это", – отметил Андрей Сибига.

Он добавил слова благодарности за поддержку Украины президенту Франции Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу.

"Путин хотел, чтобы поверили, что он на востоке Украины "как у себя дома", потому что там говорят по-русски. Несокрушимый Харьков – впечатляющий пример противоположного: здесь говорят по-русски, но неустанно борются с захватчиком во имя свободы", – отметил Барро в своем X, опубликовав фото с визита.

Напомним: