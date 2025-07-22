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Глава МИД Франции Барро приехал в Харьков после визита в Сумы

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 22 июля 2025, 16:29
Глава МИД Франции Барро приехал в Харьков после визита в Сумы
фото с Х Сибиги

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вместе с заместителем главы МИД Украины Андреем Сибигой посетил Харьков – после поездки в прифронтовые Сумы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в X

Детали: Сибига отметил, что Барро в Харькове посмотрел на последствия российского террора против города – поврежденные жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

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Он напомнил, что Барро стал первым главой МИД из стран-партнеров, кто совершил поездку в Сумы.

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"Такие визиты крайне важны. Они демонстрируют нашим людям, что мы не одиноки. Наша задача – мобилизовать максимальную международную поддержку для людей здесь и в других городах и громадах, которые постоянно подвергаются российским ударам. Усилить воздушный щит и увеличить устойчивость перед зимой. Мы обсудили все это", – отметил Андрей Сибига.

Он добавил слова благодарности за поддержку Украины президенту Франции Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу.

"Путин хотел, чтобы поверили, что он на востоке Украины "как у себя дома", потому что там говорят по-русски. Несокрушимый Харьков – впечатляющий пример противоположного: здесь говорят по-русски, но неустанно борются с захватчиком во имя свободы", – отметил Барро в своем X, опубликовав фото с визита.

Напомним:

ФранцияСибига АндрейХарьков
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