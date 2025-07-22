У Києві через негоду впав будівельний кран
Вівторок, 22 липня 2025, 18:09
На вулиці Глибочицькій Шевченківського району Києва через шквальний вітер упав будівельний кран, на місці працює поліція.
Джерело: соцмережі, речник столичного управління ДСНС Павло Петров та представниця відділу комунікації поліції Києва Анна Зубрєва у коментарі УП
Деталі: Вдень на столицю обрушився дощ зі шквальним вітром. У деяких районах є підтоплення.
Реклама:
На вулиці Глибочицькій упав будівльний кран.
Станом на 18 годину, за словами Петрова, підрозділи ДСНС наразі щодо цього інциденту не залучались.
РЕКЛАМА:
У поліції УП повідомили, що на місці на даний час працює слідчо-оперативна група та дізнавачі.
Пряма мова Зубрєвої: "Після проведення огляду місця події та перевірки даній події буде надано правову кваліфікацію".