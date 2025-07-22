В Киеве из-за непогоды упал строительный кран

На улице Глыбочицкой Шевченковского района Киева из-за шквального ветра упал строительный кран, на месте работает полиция.

Источник: соцсети, спикер столичного управления ГСЧС Павел Петров и представитель отдела коммуникации полиции Киева Анна Зубрева в комментарии УП

Детали: Днем на столицу обрушился дождь со шквальным ветром. В некоторых районах есть подтопления.

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На улице Глубочицкой упал строительный кран.

По состоянию на 18 часов, по словам Петрова, подразделения ГСЧС пока на место этого инцидента не привлекались.

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В полиции УП сообщили, что на месте в настоящее время работает следственно-оперативная группа и дознаватели.

Прямая речь Зубревой: "После проведения осмотра места происшествия и проверки данному событию будет предоставлена правовая квалификация".