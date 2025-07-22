У Молдові розпочали процедуру екстрадиції олігарха-втікача Плахотнюка

Міністерство юстиції Молдови розпочало процес екстрадиції олігарха-втікача Влада Плахотнюка, якого напередодні затримали на території Греції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал NewsMaker

Деталі: За словами представниці відомства Лореті Ліснік, Міністерство юстиції Молдови ініціювало процедуру екстрадиції Плахотнюка "після того, як бюро Інтерполу в Кишиневі офіційно повідомило нам про його затримання в Греції".

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"Запит про екстрадицію надішлють до компетентних органів Греції", – додала речниця, підкресливши, що Мінʼюст Молдови уважно стежить за ситуацією, "щоб захистити інтереси" країни.

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