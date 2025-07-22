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У Молдові розпочали процедуру екстрадиції олігарха-втікача Плахотнюка

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 19:19
У Молдові розпочали процедуру екстрадиції олігарха-втікача Плахотнюка
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство юстиції Молдови розпочало процес екстрадиції олігарха-втікача Влада Плахотнюка, якого напередодні затримали на території Греції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал NewsMaker 

Деталі: За словами представниці відомства Лореті Ліснік, Міністерство юстиції Молдови ініціювало процедуру екстрадиції Плахотнюка "після того, як бюро Інтерполу в Кишиневі офіційно повідомило нам про його затримання в Греції".

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"Запит про екстрадицію надішлють до компетентних органів Греції", – додала речниця, підкресливши, що Мінʼюст Молдови уважно стежить за ситуацією, "щоб захистити інтереси" країни.

Нагадаємо:

  • Поліція Молдови повідомила 22 липня про затримання в Греції молдовського олігарха-втікача, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка. У поліції уточнили, що отримали інформацію від офісу Інтерполу в Афінах.
  • За інформацією джерел NM, другим затриманим виявився колишній молдовський депутат, один із соратників Плахотнюка Костянтин Цуцу.
  • Плахотнюк, якого у минулому називали "володарем Молдови" через його повсюдний вплив, втік з країни в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.
  • За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.
  • У Молдові на його ім'я видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.

Молдова
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