Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Молдове начали процедуру экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 22 июля 2025, 19:19
В Молдове начали процедуру экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка
Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство юстиции Молдовы начало процесс экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка, которого накануне задержали на территории Греции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал NewsMaker 

Детали: По словам представительницы ведомства Лорети Лисник, Министерство юстиции Молдовы инициировало процедуру экстрадиции Плахотнюка "после того, как бюро Интерпола в Кишиневе официально сообщило нам о его задержании в Греции".

Реклама:

"Запрос об экстрадиции будет направлен в компетентные органы Греции", – добавила пресс-секретарь, подчеркнув, что Минюст Молдовы внимательно следит за ситуацией, "чтобы защитить интересы" страны.

Напомним:

  • Полиция Молдовы сообщила 22 июля о задержании в Греции молдовского олигарха-беглеца, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. В полиции уточнили, что получили информацию от офиса Интерпола в Афинах.
  • По информации источников NM, вторым задержанным оказался бывший молдовский депутат, один из соратников Плахотнюка Константин Цуцу.
  • Плахотнюк, которого в прошлом называли "властителем Молдовы" из-за его повсеместного влияния, сбежал из страны в июне 2019 года.Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным.
  • По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.
  • В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.

Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео. обновлено в 22:27В Киеве, Львове, Днепре и Одессе начались акции против законопроекта о НАБУ и САП
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан
видеоОккупанты расстреляли гражданского на велосипеде в Торском: ВСУ мгновенно отплатили
Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией
В ЕС пока не рассматривают приостановку финансирования Украины из-за действий в отношении НАБУ и САП
Умеров возглавит делегацию для переговоров с РФ – Зеленский
Все новости...
Молдова
Молдова планирует открыть на парламентских выборах только два участка в России
В Греции задержали бывшего "хозяина Молдовы" Плахотнюка
Молдова присоединится к военным учениям НАТО в Грузии
Последние новости
22:54
Воздушные силы ВСУ сообщили об аварии самолета Mirage-2000: пилот катапультировался
22:50
В НАБУ и САП поблагодарили украинцев за поддержку на акциях протеста
22:36
Нацбанк отозвал лицензии у трех финкомпаний
22:27
фото, видео. обновлено в 22:27В Киеве, Львове, Днепре и Одессе начались акции против законопроекта о НАБУ и САП
22:21
текстСуверенная антикоррупция. Что изменится в работе (не)зависимых НАБУ и САП и какие это будет иметь последствия
22:11
футболКиевское "Динамо" разгромило мальтийский "Хамрун" в квалификации Лиги чемпионов
22:02
Ряд крупных телеграмм-каналов не написали о митингах против законопроекта о НАБУ и САП
22:00
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан
21:46
Сопровождение до конца. Кто такие доули смерти, как они работают в Украине, и при чем здесь русский след
21:23
Умер британский музыкант Оззи Осборн 
Все новости...
Реклама:
Реклама: