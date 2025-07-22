В Молдове начали процедуру экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка
Вторник, 22 июля 2025, 19:19
Министерство юстиции Молдовы начало процесс экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка, которого накануне задержали на территории Греции.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал NewsMaker
Детали: По словам представительницы ведомства Лорети Лисник, Министерство юстиции Молдовы инициировало процедуру экстрадиции Плахотнюка "после того, как бюро Интерпола в Кишиневе официально сообщило нам о его задержании в Греции".
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"Запрос об экстрадиции будет направлен в компетентные органы Греции", – добавила пресс-секретарь, подчеркнув, что Минюст Молдовы внимательно следит за ситуацией, "чтобы защитить интересы" страны.
Напомним:
- Полиция Молдовы сообщила 22 июля о задержании в Греции молдовского олигарха-беглеца, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. В полиции уточнили, что получили информацию от офиса Интерпола в Афинах.
- По информации источников NM, вторым задержанным оказался бывший молдовский депутат, один из соратников Плахотнюка Константин Цуцу.
- Плахотнюк, которого в прошлом называли "властителем Молдовы" из-за его повсеместного влияния, сбежал из страны в июне 2019 года.Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным.
- По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.
- В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.