В Молдове начали процедуру экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Министерство юстиции Молдовы начало процесс экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка, которого накануне задержали на территории Греции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал NewsMaker

Детали: По словам представительницы ведомства Лорети Лисник, Министерство юстиции Молдовы инициировало процедуру экстрадиции Плахотнюка "после того, как бюро Интерпола в Кишиневе официально сообщило нам о его задержании в Греции".

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"Запрос об экстрадиции будет направлен в компетентные органы Греции", – добавила пресс-секретарь, подчеркнув, что Минюст Молдовы внимательно следит за ситуацией, "чтобы защитить интересы" страны.

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