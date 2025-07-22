У Києві через негоду постраждали п'ять людей, серед них – 13-річна дівчинка

Унаслідок буревію та сильної грози, які накрили Київ 22 липня, постраждали п’ятеро людей. Серед госпіталізованих – 13-річна дівчинка.

Джерело: Київська міська державна адміністрація

Деталі: За даними КМДА, негода повалила понад 30 дерев. Над ліквідацією її наслідків працюють понад 40 працівників КО "Київзеленбуд", 15 рятувальників столичної служби КАРС і щонайменше 10 одиниць спецтехніки, включно з трьома аварійно-рятувальними автомобілями.

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Дослівно: "На жаль, від негоди постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину.

Просимо містян не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов, адже недотримання рекомендацій може призвести до травмування".