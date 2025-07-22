Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві через негоду постраждали п'ять людей, серед них – 13-річна дівчинка

Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 21:06
У Києві через негоду постраждали п'ять людей, серед них – 13-річна дівчинка
фото: КМДА

Унаслідок буревію та сильної грози, які накрили Київ 22 липня, постраждали п’ятеро людей. Серед госпіталізованих – 13-річна дівчинка. 

Джерело: Київська міська державна адміністрація

Деталі: За даними КМДА, негода повалила понад 30 дерев. Над ліквідацією її наслідків працюють понад 40 працівників КО "Київзеленбуд", 15 рятувальників столичної служби КАРС і щонайменше 10 одиниць спецтехніки, включно з трьома аварійно-рятувальними автомобілями.

Реклама:

Дослівно: "На жаль, від негоди постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину.

Просимо містян не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов, адже недотримання рекомендацій може призвести до травмування".

КиївпогодаКМДА
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео. оновлено в 22:27У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі розпочались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
відеоОкупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили
Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП
Усі новини...
Київ
У Києві через негоду впав будівельний кран
У Києві та Харкові рятувальники ліквідували пожежі після російських ударів
У Києві чоловік відзначив перемогу Усика безладною стріляниною з пістолета
Останні новини
22:27
фото, відео. оновлено в 22:27У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі розпочались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
22:21
текстСуверенна антикорупція. Що зміниться в роботі (не)залежних НАБУ та САП і які це матиме наслідки
22:11
футболКиївське "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун" у кваліфікації Ліги чемпіонів
22:02
Низка великих телеграм-каналів не написали про мітинги проти законопроєкту про НАБУ та САП
22:00
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
21:46
Супровід до кінця. Хто такі доули смерті, як вони працюють в Україні, і до чого тут російський слід
21:23
Помер британський музикант Оззі Осборн 
21:16
У Туреччині знову борються з масштабними лісовими пожежами
21:09
Нацбанк показав курс долара та євро на середу 23 липня
21:09
Зростають продуктивність і прибутки: вчені дослідили ефективність 4-денного робочого тижня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: