В Киеве из-за непогоды пострадали пять человек, среди них – 13-летняя девочка

В результате урагана и сильной грозы, которые накрыли Киев 22 июля, пострадали пять человек. Среди госпитализированных – 13-летняя девочка.

Источник: Киевская городская государственная администрация

Детали: По данным КГГА, непогода повалила более 30 деревьев. Над ликвидацией ее последствий работают более 40 работников КО "Киевзеленстрой", 15 спасателей столичной службы КАРС и не менее 10 единиц спецтехники, включая три аварийно-спасательных автомобиля.

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Дословно: "К сожалению, от непогоды пострадали люди. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку.

Просим горожан не игнорировать предупреждения об ухудшении погодных условий, ведь несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию".